Две новые подстанции введены в Приморье по программе МиРЭК

Энергетики Дальневосточной распределительной сетевой компании (входит в Группу РусГидро) завершили строительство двух подстанций 35/6 кВ «Дачная» и «Вираж» в Надеждинском районе Приморского края. Проект выполнен в рамках Программы модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморья (МиРЭК).

Новые энергообъекты разгрузят существующую подстанцию и повысят качество и надежность электроснабжения в с. Соловей Ключ и прилегающих к нему территорий. На каждой подстанции установлено по одному силовому трансформатору мощностью 6,3 МВА, к ним построены заходы линий электропередачи 35 кВ.

Помимо этого, в текущем году в рамках МиРЭК энергетики ДРСК провели еще ряд мероприятий для повышения качества и надежности электроснабжения потребителей Надеждинского района. Завершена реконструкция фидера №8 подстанции «Шмидтовка», фидера № 8 подстанции «Надеждинская» и фидера №6 подстанции «Соловей Ключ». Также ведется работа по переводу нагрузок на трансформаторных подстанциях в п. Новый, с. Вольно-Надеждинское, п. Шмидтовка, п. Ключевой.

В настоящее время идут работы на линиях 6 кВ подстанций «Соловей Ключ», «Надеждинская» и «Де-Фриз». В п. Кипарисово, с. Тереховка, п. Новый продолжаются работы по реконструкции ВЛ 0,4 кВ.

Программа МиРЭК была разработана в конце 2020 года и рассчитана до 2025 года. Общий объем выделенных на реализацию программы средств составит более 15 млрд рублей.