Ассоциация интернета вещей объявляет о начале приема заявок на премию IoT Awards 2022. Заявки принимаются до 14 ноября 2022 года включительно. К участию приглашаются как члены Ассоциации интернета вещей, так и компании, ведущие разработки в сфере IoT и желающие продемонстрировать свои достижения.

Вручение премии IoT Awards 2022 состоится 24 ноября 2022 года. Церемония вручения премии откроет конференцию IoT Harvest 2022 и пройдет в гибридном формате.

IoT Awards 2022 – это профессиональная премия в области IoT и смежных технологий. Премия вручается за выдающиеся достижения в области развития интернета вещей в России и активное продвижение решений IoT на российском рынке. Цель премии – поощрить и продвинуть лучшие практики и экспертизу IoT в различных отраслях российской экономики. В 2022 году премия будет вручена в четвертый раз.

Номинации премии IoT Awards 2022:

Компания года

Промышленность и строительство

Умный город, энергетика, ESG

Транспорт и мобильность, логистика

Большие данные, облачные вычисления и аналитика IoT

Подключенные люди и умный дом

Лучшее решение DIY, инновация, стартап IoT

Секретная номинация IoT

Перед подачей заявки ознакомьтесь с критериями оценки номинантов.

Для подачи заявки необходимо заполнить электронную форму.