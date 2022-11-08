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IoT Awards 2022: заявки принимаются до 14 ноября

IoT Awards 2022: заявки принимаются до 14 ноября

8 ноября 2022, 16:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: МИНПРОМТОРГ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Источник: Минпромторг России

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Ассоциация интернета вещей объявляет о начале приема заявок на премию IoT Awards 2022. Заявки принимаются до 14 ноября 2022 года включительно. К участию приглашаются как члены Ассоциации интернета вещей, так и компании, ведущие разработки в сфере IoT и желающие продемонстрировать свои достижения.

Вручение премии IoT Awards 2022 состоится 24 ноября 2022 года. Церемония вручения премии откроет конференцию IoT Harvest 2022 и пройдет в гибридном формате.

IoT Awards 2022 – это профессиональная премия в области IoT и смежных технологий. Премия вручается за выдающиеся достижения в области развития интернета вещей в России и активное продвижение решений IoT на российском рынке. Цель премии – поощрить и продвинуть лучшие практики и экспертизу IoT в различных отраслях российской экономики. В 2022 году премия будет вручена в четвертый раз.

Номинации премии IoT Awards 2022:

  • Компания года
  • Промышленность и строительство
  • Умный город, энергетика, ESG
  • Транспорт и мобильность, логистика
  • Большие данные, облачные вычисления и аналитика IoT
  • Подключенные люди и умный дом
  • Лучшее решение DIY, инновация, стартап IoT
  • Секретная номинация IoT

Перед подачей заявки ознакомьтесь с критериями оценки номинантов.

Для подачи заявки необходимо заполнить электронную форму.

Источник: Минпромторг России

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