RusCable Insider 288 - Обновление Xinming
8 ноября 2022, 16:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: МИНПРОМТОРГ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Источник: Минпромторг России
Ассоциация интернета вещей объявляет о начале приема заявок на премию IoT Awards 2022. Заявки принимаются до 14 ноября 2022 года включительно. К участию приглашаются как члены Ассоциации интернета вещей, так и компании, ведущие разработки в сфере IoT и желающие продемонстрировать свои достижения.
Вручение премии IoT Awards 2022 состоится 24 ноября 2022 года. Церемония вручения премии откроет конференцию IoT Harvest 2022 и пройдет в гибридном формате.
IoT Awards 2022 – это профессиональная премия в области IoT и смежных технологий. Премия вручается за выдающиеся достижения в области развития интернета вещей в России и активное продвижение решений IoT на российском рынке. Цель премии – поощрить и продвинуть лучшие практики и экспертизу IoT в различных отраслях российской экономики. В 2022 году премия будет вручена в четвертый раз.
Номинации премии IoT Awards 2022:
Перед подачей заявки ознакомьтесь с критериями оценки номинантов.
Для подачи заявки необходимо заполнить электронную форму.
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