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Мишустин поставил задачу совершенствования инфраструктуры морского и речного транспорта

Мишустин поставил задачу совершенствования инфраструктуры морского и речного транспорта

8 ноября 2022, 13:30
Рубрика: Встречи
Метки: МИХАИЛ МИШУСТИН, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Транспорт 
Источник: ТАСС

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Россия постоянно должна совершенствовать инфраструктуру морского и речного транспорта, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Судоходство у нас исторически играет в стране очень важную роль, сейчас перед нами президент [РФ Владимир Путин] ставит серьезные задачи, связанные с созданием новых логистических коридоров, маршрутов, переосмыслением того, какова должна быть логистика с учетом возможностей наших морских и речных путей", - сказал председатель правительства на встрече во вторник с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Захарием Джиоевым. "Важно, чтобы мы на постоянной основе занимались созданием современной, эффективной инфраструктуры", - указал глава кабинета министров.

По его словам, "есть целый ряд вещей, которые сдерживают перевозки". Мишустин отметил, что вопросы также есть по системам автоматизированного управления перевозками, навигации.

Премьер подчеркнул, что "кризис всегда дает новые возможности". "Понимая те вызовы, риски, с которыми столкнулась в этом году морская отрасль, понятно, что нужно перекраивать все стратегии отрасли", - сказал он, уточнив, что, согласно докладу главы Минтранса Виталия Савельева, прорабатывается 30 новых маршрутов.

Премьер-министр поручил руководителю Росморречфлота представитель доклад об основных направлениях работы агентства. Мишустин обратил внимание на то, что Джиоев, назначенный на пост главы агентства в конце августа, является "профессионалом, много лет работает в этой структуре, хорошо знает свое дело". 

Фото: government.ru

Источник: ТАСС

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