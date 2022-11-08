За последние годы инфраструктурный комплекс Крымской железной дороги (КЖД) приведен в соответствие с требованиями Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, обеспечена полная интеграция сети полуострова в транспортную систему страны. В рамках выполнения поручения президента России продолжаются работы и по приведению в нормативное состояние пассажирских станций и остановочных пунктов. Главгосэкспертиза России выдала положительные заключения на реконструкцию платформ в Нижнегорском, Красногвардейском и Симферопольском районах Республики Крым.



Мероприятия по обустройству инфраструктуры КЖД проводятся с 2016 года после передачи ее имущественного комплекса в Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор). За это время отремонтированы вокзалы в городах Севастополь, Симферополь, Бахчисарай, Джанкой, Евпатория, Владиславовка.



В соответствии с проектно-сметной документацией, которую рассмотрела Главгосэкспертиза России, в Крыму проведут реконструкцию пригородных станций Нижнегорская на Керченском направлении, Ефремовская на линии Джанкой – Остряково и Пролетная на участке Джанкой-Севастополь. Работы на каждой станции включают устройство низких пассажирских платформ длиной 150 м.



В ходе реконструкции также планируется частичное переустройство железнодорожных путей, строительство технологических зданий и сооружений, пешеходных переходов в одном уровне с головкой рельсов, оборудование станций другой необходимой железнодорожной инфраструктурой. Для маломобильных пассажиров устроят пандусы на лестничных сходах.



Застройщик – ФГУП «Крымская железная дорога».



Генеральный проектировщик – Сибирское Ордена «Знак почета» ОАО по проектированию и изысканиям объектов транспортного строительства «Сибгипротранс».



Фото: пресс-служба ФГУП «Крымская железная дорога»