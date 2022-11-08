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Основное внимание дорожников сосредоточено на строительстве 10 мостовых сооружений, конструкции трех из них уже собраны. На отдельных участках трассы разбирается существующая дорога и строится новая.

Такие работы ведутся сейчас на 11-километровом участке по старому направлению трассы в границах Рязанской области, входящем в состав обхода. В ноябре здесь планируется перепуск движения на построенную двухполосную половину дороги, включая левую часть вновь построенного моста через реку Вад на этом отрезке. В целом построено уже 10 км новой автомобильной дороги без верхнего слоя покрытия в обход Зубовой Поляны. На следующий год предстоит серьезное переустройство шести ниток газопровода. В настоящее время готовность объекта составляет почти 40%.

Обход протяженностью 57 км – это комплекс дорожных сооружений, предназначенных для минимизации пересечений транспортных потоков. Для связи нового участка автомобильной дороги М-5 «Урал» с пересекаемыми дорогами, прилегающими территориями и населенными пунктами возводятся 10 разноуровневых транспортных развязок, девять путепроводов и восемь мостов через реки Вад, Кривуша, Лундан, Чиуш, ручьи Водоляй и Теплый, а также через приток реки Лундан и балку Кривуша. Технические характеристики строящейся автодороги будут улучшены и доведены до параметров первой категории. Работы планируется завершить к концу 2024 года. Объект реализуется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».