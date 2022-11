Правительства Эстонии и Латвии определили площадку для строительства комплекса шельфовой ветровой генерации Elwind мощностью до 1 ГВт в Балтийском море. Комплекс будет расположен к западу от эстонского полуострова Сырве (Sõrve) и неподалеку от портовых городов Вентспилс (Ventspils) и Лиепая (Liepaja) на югозападе Латвии.

Меморандум о взаимопонимании (Memorandum of Understanding, MoU) для совместной разработки комплекса Elwind был подписан между странами в 2019 г. Объявление тендера на разработку проекта ожидается в 2026 г; начало строительства запланировано на 2028 г., ввод в эксплуатацию – в 2030 г.

Проект комплекса Elwind будет реализован при поддержке Министерства экономики и коммуникаций (Ministry of Economic Affairs and Communications) Эстонии, Министерства экономики (Ministry of Economy) Латвии, Центром экологических инвестиций (Center for Environmental Investments), Латвийским агентством инвестиций и развития (Investment and Development Agency) и латвийским системным оператором AST.

По состоянию на конец 2021 г. суммарная установленная мощность ВЭС в Эстонии составила 316 МВт, в Латвии – 81 МВт. На текущий момент в Эстонии и Латвии на разных этапах разработки и строительства находятся проекты ВЭС суммарной мощностью 3 ГВт и 700 МВт соответственно.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata