Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин провел рабочую встречу с Главой Республики Коми Владимиром Уйба. В ходе встречи рассмотрели развитие строительного и жилищно-коммунального комплекса региона.

В Республике Коми ведется строительство нового жилья. Так, по данным региона за три квартала текущего года было введено 159,2 тыс. кв. м жилья, что выше аналогичного показателя предыдущего года на 46,9%.

«Важно уже сегодня планировать, что мы будем строить в будущем, анализировать городскую среды и механизмы для повышения ее комфорта. По данным региона, на этапе строительства сегодня находится 49 многоквартирных домов жилой площадью 262 тыс. кв. м. необходимо и дальше продолжать формировать этот задел для будущего строительства», - отметил глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

Для формирования комплексного подхода к развитию инфраструктуры региону одобрен инфраструктурный бюджетный кредит на четыре проекта. Средства планируется направить на создание социальной, дорожной и инженерной инфраструктуры в жилом квартале города Сыктывкара на Октябрьском проспекте. Также, запланирована реконструкция и капитальный ремонт автодорог к заводу по производству фанерных плит. Для работы животноводческой фермы будут построены и реконструированы объекты транспортной и инженерной инфраструктуры. Комплексный подход к строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов транспортной инфраструктуры позволит построить туристско-рекреационный комплекс в Сыктывкаре.

Еще один объект, запланированный к реализации в рамках инфраструктурного меню в регионе, - водогрейная котельная в г. Инта. Строительство котельной будет проводиться в рамках распределения заемных средств Фонда национального благосостояния через Фонд ЖКХ.

«Реализация этих проектов даст мощный толчок развитию экономики Республики Коми, повысит качество жизни наших граждан. Благодарю Правительство Российской Федерации, Минстрой России и лично Ирека Энваровича за поддержку наших инициатив и продуктивную совместную работу», - прокомментировал Глава Республики Коми Владимир Уйба.

Для повышения уровня жизни, а также формирования туристского потенциала в регионе создаются общественные и дворовые территории. На сегодняшний день завершены работы на 72 площадках, еще 43 объекта планируется ввести в эксплуатацию до конца года.