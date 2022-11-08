Филиал ПАО «Россети» – МЭС Юга завершил расширение подстанции 220 кВ «Владимировка», которая обеспечивает электроэнергией Ахтубинск и близлежащие населенные пункты Астраханской области, где живет более 70 000 человек. На объекте установлено новое силовое оборудование, внедрены микропроцессорные защиты. Мощность центра питания выросла на 20% – до 176 МВА, что позволит подключать новых потребителей.

Энергетики заменили два силовых трансформатора по 10 МВА каждый на современные аналоги суммарной мощностью 50 МВА. Для проекта использовано оборудование российского производства сроком службы не менее 30 лет. Благодаря применению современных комплексов релейной защиты на микропроцессорной базе повышена надежность центра питания, снижены риски масштабирования технологических нарушений.

Инвестиции в проект составили 206 млн рублей.

От надежной работы подстанции 220 кВ «Владимировка» зависит электроснабжение потребителей на северо-востоке Астраханской области, в том числе крупнейшего производителя садочной соли в России – предприятия «Бассоль», а также Ахтубинского судостроительно-ремонтного завода, специализирующегося на ремонте водного транспорта и производстве комплектующих для теплоходов.