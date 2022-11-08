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8 ноября 2022, 17:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ЭЗС, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети Ленэнерго
«Россети Ленэнерго» установили электрозарядную станцию на парковке торгового центра «Галерея» в центре Санкт-Петербурга. Новая электрозарядная станция (ЭЗС) - быстрого типа, для полной подзарядки автомобиля необходимо от 1 до 1,5 часов в зависимости от емкости аккумуляторной батареи электромобиля.
Установка ЭЗС выполнена в соответствии с программой «Россети Ленэнерго» по развитию зарядной инфраструктуры на период до 2025 года и позволяет обеспечивать качественную и быструю зарядку легкового электрического транспорта.
«Россети Ленэнерго» планомерно наращивают сеть быстрых зарядных станций в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Наличие электрозарядной инфраструктуры в одном из крупнейших торговых центров города – важное условие для повышения комфорта посетителей ТРЦ «Галерея» и других пользователей парковки, рассчитанной более чем на 1 000 мест. До конца текущего года мы планируем установить еще более 10 зарядных станций на территории крупных торговых центров, супермаркетов, автозаправочных комплексов», - отметил и.о. заместителя генерального директора по цифровой трансформации и дополнительным услугам Денис Коньков.
Сеть электрозарядных станций «Россети Ленэнерго» в настоящее время включает 53 ЭЗС: 44 - в Петербурге и 9 – в Ленинградской области, 40 из них - быстрого типа. Компания предоставляет услугу «под ключ»: от технологического присоединения до последующего технического обслуживания зарядных станций клиента. Подробнее об услуге: https://extraservices.lenenergo.ru/bussines/build-electric-charging.
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