Одобрен проект планировки территории ТПУ «Остафьево». Об этом 10 ноября сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, одобрила проект планировки территории (ППТ) ТПУ «Остафьево» (НАО). Проект будет реализован через механизм комплексного развития территории (КРТ)», - говорится в сообщении.

Как уточняется, ориентировочная площадь ППТ составляет 300 га.

«В рамках комплексного развития данной территории здесь появится комплексная нежилая застройка суммарной поэтажной площадью более 1,6 млн кв. м. Вне границ КРТ будет сохранено около 510 тыс. кв. м нежилья», - отметила председатель Москомстройинвеста и ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, слова которой приводит пресс-служба.

Как пояснила Пятова, большую часть территории займут производственно-складские объекты - их суммарная поэтажная площадь составит 1,3 млн кв. м. На долю общественной застройки приходится более 340 тыс. кв. м (суммарная поэтажная площадь).