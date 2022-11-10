Большой Луг готовят к большой грузовой работе

Станция Большой Луг расположена на 5223 км Транссиба в Шелеховском районе Иркутской области. Здесь начинается один из самых сложных участков горных перевалов Прибайкалья, который протянулся на 83 км до станции Слюдянка. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на реконструкцию станции. Проект реализуется в рамках модернизации Восточного полигона РЖД.



Большой Луг является промежуточной станцией 2 класса, на которой выполняется начало подталкивания грузовых поездов на участке Большой Луг – Слюдянка. Специфика ее работы заключается в обеспечении смены бригад локомотивов-толкачей (в смену работает не менее 27 локомотивов) и проведении регулярного техобслуживания тягового подвижного состава.



Реконструкция путевого хозяйства станции учитывает максимальное сохранение существующей инфраструктуры, а также необходимость ее переустройства с наименьшими затруднениями для эксплуатационной работы. Путевое развитие предполагается на основной станционной площадке, в пределах полосы отвода и с учетом перспективных размеров движения составов.



Ранее Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию на строительство третьего пути на перегоне Слюдянка I – Слюдянка II, который также находится на сложном горном участке Транссиба к югу от Байкала.



Застройщик – ОАО «Российские железные дороги».



Генеральный проектировщик – АО «Росжелдорпроект».



Фото: Борис Кавашкин/ТАСС