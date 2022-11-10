Еще пять корпусов построили в индустриальном парке "Руднево"

В индустриальном парке «Руднево» завершено строительство еще пяти производственных корпусов первой очереди. В них разместятся несколько высокотехнологичных производств. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Новый индустриальный парк «Руднево» на востоке Москвы станет крупнейшим в столице и одним из самых больших в России. Недавно были введены в эксплуатацию первые два производственных корпуса общей площадью более 4,6 тысячи квадратных метров, а теперь завершено строительство еще пяти, их площадь составляет около 30 тысяч квадратных метров», – рассказал Владимир Ефимов.

Он добавил, что работы по созданию объектов индустриального парка вышли на финальный этап. Там разместятся компании микроэлектроники и медицинских технологий, а также экологичные химические производства.

«Территория современного многофункционального комплекса «Руднево» превышает 38 гектаров. На очереди – ввод в эксплуатацию еще девяти корпусов первой очереди и опытного производства с конструкторским бюро второй очереди парка», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

При строительстве «Руднево» применяют современные отечественные высокоскоростные технологии. Элементы будущих зданий производят на заводе, привозят на площадку и собирают, как конструктор. Такая система позволяет сокращать сроки возведения объектов на 35–50 процентов, а стоимость строительства – на 10–15 процентов.

«Руднево» включен в федеральный реестр индустриальных парков Минпромторга России и в будущем войдет в состав столичной особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Его резиденты будут освобождены от имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль для них составит всего два процента. На площадке будет действовать режим свободной таможенной зоны и льготы по аренде земли. Резиденты парка и арендаторы производственных площадок смогут пользоваться широкополосным доступом в интернет, единым окном для взаимодействия с государственными структурами и другими возможностями.