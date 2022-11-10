ПАО «Россети Волга» получило паспорт готовности к работе в период осенне-зимнего максимума нагрузок 2022/2023 гг. Документ опубликован на сайте Министерства энергетики РФ.

В этом году финансовые вложения на реализацию программы ремонта и технического обслуживания электросетевого оборудования составили более 4 млрд рублей.

В рамках плана по техническому обслуживанию и ремонтам специалисты «Россети Волга» отремонтировали порядка 5,7 тыс. км воздушных линий электропередачи (ВЛ) напряжением 0,4-110 кВ. Энергетики заменили более 14,5 тыс. опор, 97 тыс. изоляторов, 79 км грозотроса и 974 км провода, смонтировали свыше 7,3 тыс. птицезащитных устройств.

Расчищены трассы линий электропередачи на площади более 5,3 тыс. га, выполнена опиловка около 7,6 тыс. деревьев. Работы проведены в целях исключения падения деревьев на провода и безопасной эксплуатации линейных энергообъектов.

На 529 подстанциях 35-110 кВ осуществлен капитальный ремонт электросетевого оборудования. Работы проведены на 15 трансформаторах, около 1,8 тыс. выключателей 6-110 кВ, более 4,5 тыс. разъединителей, 700 отделителей и короткозамыкателей. Заменены 72 высоковольтных ввода 35-110 кВ. Произведен текущий ремонт свыше около 3,9 тыс. трансформаторов и 4,6 тыс. выключателей 6-110 кВ.

В сегменте распределительных сетей 0,4-10 кВ отремонтировано более 5,7 тыс. комплектных трансформаторных подстанций и 760 трансформаторов.

Качественная и своевременная реализация программы технического обслуживания и ремонтов электросетевого оборудования – ключевой элемент надежного электроснабжения потребителей в предстоящий осенне-зимний период.

В целом на техническое обслуживание и ремонт производственных активов в ПФО в 2022 году Группа «Россети» направила 11,4 млрд рублей, что на 400 млн рублей превышает уровень предыдущего года. Об этом еще в сентябре сообщили представители ПАО «Россети» в рамках выездного совещания по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ Приволжского федерального округа к работе в отопительный сезон 2022-2023 годов, которое провел в Оренбурге заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак.

При подготовке к осенне-зимнему периоду группой были учтены специфические вопросы надежности на отдельных территориях, которые требуют скорейшего решения. Это, например, замена изношенного оборудования и расчистка просек ЛЭП.

В ходе подготовки к ОЗП группой «Россети» на территории ПФО обеспечена готовность более 1,8 тыс. бригад и спецтехники. Подготовлено более 1,5 тыс. резервных источников электроснабжения общей мощностью 68,2 МВт.