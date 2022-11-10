На Волжской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») завершены все работы по демонтажу генератора на гидроагрегате со станционным номером 17. Он был выведен в реконструкцию в соответствии с Программой комплексной модернизации (ПКМ) гидроэлектростанций РусГидро ГА в июне 2022 г.

К настоящему времени на монтажной площадке произведены все работы по сборке и испытаниям статора гидрогенератора. Статор полностью готов к монтажу в шахту генератора.

С августа 2022 г., в соответствии с графиком строительно-монтажных работ, на монтажной площадке начались работы по сборке ротора генератора. Произведена сборка центральной части остова ротора со спицами, полностью опрессован обод ротора.

В период реконструкции на гидроагрегате планируется к заменене ротор, статор, подпятник, верхняя крестовина, генераторный подшипник, воздухоразделяющие щиты, вспомогательное оборудование генератора, агрегатная и ремонтная сборка, шкафы управления.

Генератор гидроагрегата № 17 эксплуатируется с 1960 года и к настоящему времени выработал нормативный срок службы. Новый гидрогенератор, изготовленный российским концерном «Силовые машины», создан с учетом современных достижений в области энергетического машиностроения и имеет улучшенные технические характеристики.

Сегодня на Волжской ГЭС обновили все 22 гидротурбины и 17 генераторов. Завершить замену всех генераторов планируется в 2026 году. Новые гидроагрегаты обладают большей эффективностью, что уже позволило увеличить мощность Волжской ГЭС с 2541 МВт до 2734 МВт. В перспективе установленная мощность станции возрастет до 2744,5 МВт.

Кроме обновления гидросилового оборудования, в рамках ПКМ продолжается замена затворов водосливной плотины и сороудерживающих решеток, ведется реконструкция открытого распределительного устройства (ОРУ) напряжением 500 кВ с применением элегазового оборудования закрытой компоновки (КРУЭ).

Волжская ГЭС – нижняя, наиболее мощная ступень Волжско-Камского каскада и крупнейшая гидроэлектростанция Европы. Благодаря своим маневренным мощностям Волжская ГЭС имеет большое значение для обеспечения надежной работы единой энергосистемы России. Среднемноголетняя выработка электроэнергии составляет 11,5 млрд кВт.ч.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации (ПКМ) гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 10 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 553 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время было заменено или модернизировано 131 гидротурбина, 116 генераторов, 86 силовых трансформаторов, а также более 10 тыс. единиц вспомогательного оборудования.