Порядка 3 млрд рублей планируется вложить в модернизацию сетей электротранспорта в Кемерово, сообщил мэр города Дмитрий Анисимов журналистам в четверг.

"Мы разрабатываем проект реконструкции трамвайной сети по первому маршруту, планируем подготовить проектное решение по реконструкции (сетей - ИФ) десятого маршрута. Сегодня эти задачи уже подтверждены финансированием, и до 2024 года они будут реализованы", - сказал Анисимов.

Он уточнил, что в настоящее время на эти цели из федерального бюджета выделено около 3 млрд рублей, пояснив, что речь идёт об инфраструктурном бюджетном кредите.

"Параллельно мы отрабатываем с правительством региона, пытаемся включиться в федеральные программы для финансирования реконструкции остальных путей", - добавил Анисимов.

В ходе своего выступления в горсовете в четверг Анисимов сообщил, что полностью заменить трамвайные пути в Кемерово планируется к 2027 году. На первом этапе предполагается модернизировать порядка трети путей. Общая протяжённость трамвайного полотна в Кемерово превышает 95 км.

Анисимов в четверг также сообщил журналистам, что к апрелю 2023 года планируется разработать проект демонтажа старого Кузнецкого моста через Томь. Как сообщалось, он был выведен из эксплуатации в 2000-х годах.

"Он (старый Кузнецкий мост - ИФ) находится в аварийном состоянии. Рассматривались различные варианты его использования, создания пешеходных зон и восстановление его как автомобильного, но, к сожалению, детальное обследование, с учётом подводной части, существующей надводной части показало, что восстановить его и использовать невозможно", - отметил Анисимов.

Как сообщалось, в четверг 10 ноября депутаты городского совета Кемерово на внеочередном собрании избрали мэром Дмитрия Анисимова, который работал в качестве врио главы города.

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