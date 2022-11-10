Энергетики Юго-Западного филиала компании «Россети Кубань» с начала 2022 года бесплатно установили 10 тыс. новых приборов учета электроэнергии потребителям компании, проживающим в пригороде Анапы, Геленджика, Новороссийска, а также Абинском и Крымском районах Краснодарского края.

Электросчетчики нового поколения энергетики смонтировали потребителям, обратившимся за технологическим присоединением к электросетевой инфраструктуре компании, а также абонентам с неисправными приборами учета электроэнергии.

Обладатели «умных» счетчиков получают ряд преимуществ. Прежде всего, это возможность экономить энергопотребление путём самостоятельного контроля нагрузки и выбора метода расчёта за потреблённую электроэнергию по зонам суток. Кроме того, потребители освобождены от необходимости обслуживать и ремонтировать приборы учёта – расходы за их эксплуатацию оплачивает электросетевая компания.

– Установка интеллектуальных приборов не только значительно повышает качество и точность учета, но и дает возможность автоматически выявлять очаги потерь электроэнергии, а также исключает вмешательство в работу энергосистемы недобросовестных лиц, – отметил директор Юго-Западных электрических сетей Владимир Лебедев.

До конца года специалисты планируют установить еще порядка двух тысяч «умных» приборов учета в зоне ответственности Юго-Западных электрических сетей.

Справочно: «умный» счетчик – прибор учета на основе микропроцессорного устройства, работающий по определенным алгоритмам и наделенный рядом дополнительных функций (встроенное реле нагрузки, электронные пломбы на вскрытие клеммной крышки и корпуса, контроль некоторых показателей качества электроэнергии, контроль магнитного поля и др.), имеющий возможность для включения в автоматизированную систему сбора учетной информации.