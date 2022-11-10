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10 ноября 2022, 14:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство
Источник: stroygaz.ru
Сбербанк профинансирует на 15 млрд рублей строительство комплекса апартаментов бизнес-класса Insider в Москве. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе девелопера проекта - ГК «РКС Девелопмент», уточнив, что заемщиком выступает входящий в группу компаний СЗ «Паритет».
Комплекс апартаментов общей площадью 71,2 тыс. кв. метров расположится на Симоновской набережной, в Даниловском районе. На первом этаже запроектированы лаунж-зона с лобби-баром, коворкинг для резидентов, фитнес-студия, кафе с летней террасой, детский центр, минимаркет, химчистка и другие сервисы.
В пресс-службе добавили, что архитектором проекта является компания «Цимайло, Ляшенко и партнеры», концепцию благоустройства двора разработали в UTRO, концепцию мест общего пользования – в VOX. Сдать объект планируется во втором квартале 2025 года.
Фото: ГК «РКС Девелопмент»
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