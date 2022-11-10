Сбербанк профинансирует на 15 млрд рублей строительство комплекса апартаментов бизнес-класса Insider в Москве. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе девелопера проекта - ГК «РКС Девелопмент», уточнив, что заемщиком выступает входящий в группу компаний СЗ «Паритет».

Комплекс апартаментов общей площадью 71,2 тыс. кв. метров расположится на Симоновской набережной, в Даниловском районе. На первом этаже запроектированы лаунж-зона с лобби-баром, коворкинг для резидентов, фитнес-студия, кафе с летней террасой, детский центр, минимаркет, химчистка и другие сервисы.

В пресс-службе добавили, что архитектором проекта является компания «Цимайло, Ляшенко и партнеры», концепцию благоустройства двора разработали в UTRO, концепцию мест общего пользования – в VOX. Сдать объект планируется во втором квартале 2025 года.

Фото: ГК «РКС Девелопмент»