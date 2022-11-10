Реорганизация территорий пройдет в районах Отрадное, Ярославский, Восточное Дегунино и позволит построить порядка 630 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости, а также создать около восьми тысяч новых рабочих мест.

Еще три участка бывших промзон, расположенных в разных районах Москвы, получат комплексное развитие. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Реорганизация этих территорий позволит построить порядка 630 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости, а также создать около восьми тысяч новых рабочих мест. Часть жилья будут использовать для переселения граждан в рамках программы реновации. Общий объем инвестиций в проекты комплексного развития бывших промзон составит 79,3 миллиарда рублей.

Сейчас участки бывших промзон занимают устаревшие склады, автостоянки и автомойки, гаражи и пункты приема металлолома.

Первый участок — реорганизуемая территория Алтуфьевское Шоссе (7,76 гектара). Он располагается на северо-востоке Москвы в районе Отрадное между Алтуфьевским шоссе и путями первого Московского центрального диаметра, вблизи пересечения проектируемых проездов № 2257 и 4875.

На территории бывшей промзоны планируют построить современные объекты производственного и общественного назначения, в том числе физкультурно-оздоровительный комплекс. Градостроительный потенциал участка составляет около 176 тысяч квадратных метров. В результате реализации проекта будет создано свыше четырех тысяч рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций — около 20,6 миллиарда рублей.

Второй участок располагается на севере Москвы в районе Восточное Дегунино между Дубнинской улицей и Проектируемым проездом № 5265. Это территория бывшей промзоны «Вагоноремонт».

Здесь планируется построить современные объекты производственного и общественного назначения. Градостроительный потенциал участка составляет 81,3 тысячи квадратных метров, в результате реализации проекта будет создано свыше 1,5 тысячи рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций — порядка 8,9 миллиарда рублей.

Третья территория — реорганизуемая территория Северянин (27,19 гектара). Она располагается на северо-востоке Москвы в районе Ярославский вдоль Ярославского шоссе, вблизи пересечения проспекта Мира и Северо-Восточной хорды.

В ходе реорганизации на территории бывшей промзоны планируется построить современные жилые кварталы, в том числе для переселения жителей по программе реновации. Также здесь появятся школы, детские сады, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и катком, объекты здравоохранения и храмовый комплекс. Градостроительный потенциал двух участков составляет примерно 370 тысяч квадратных метров, в результате реализации проекта будет создано порядка 2,5 тысячи рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций — около 49,8 миллиарда рублей.

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