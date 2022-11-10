 
Контракты

В Якутске отремонтируют участок улицы Можайского

В Якутске отремонтируют участок улицы Можайского

10 ноября 2022, 12:00
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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В Якутске к концу октября 2024 года реконструируют улицу Можайского на участке от улицы Пилотов до улицы Строда, сообщает RosTender.info.

Ремонтными работами займется победитель конкурса в электронной форме. Учреждение «Главстрой» принимает заявки на участие до 28 ноября. Муниципальный контракт заключат на 1 млрд рублей из бюджета городского округа.

Протяженность участка составляет 2,1 километр. Помимо ремонта, проектом предусматривается установка дорожных знаков и указателей, светофоров, бортовых камней, устройство тротуаров и нанесение дорожной разметки.

 

Источник: Ростендер

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