В Якутске отремонтируют участок улицы Можайского

В Якутске к концу октября 2024 года реконструируют улицу Можайского на участке от улицы Пилотов до улицы Строда, сообщает RosTender.info.

Ремонтными работами займется победитель конкурса в электронной форме. Учреждение «Главстрой» принимает заявки на участие до 28 ноября. Муниципальный контракт заключат на 1 млрд рублей из бюджета городского округа.

Протяженность участка составляет 2,1 километр. Помимо ремонта, проектом предусматривается установка дорожных знаков и указателей, светофоров, бортовых камней, устройство тротуаров и нанесение дорожной разметки.