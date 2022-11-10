Специалисты «Россети Юг» провели ремонт 17 силовых трансформаторов 35 кВ и выше на девяти подстанциях в г. Волжском Волгоградской области. Это позволит улучшить качество энергоснабжения более 320 тыс. жителей одного из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья.

На подстанциях «Городская-1», «Городская-2», «Городская-3», «ГПЗ» «ЛПК», «Зеленая», «ВЗС», «ЦРМЗ» и «Скудры» энергетики выполнили ремонт свыше 500 единиц оборудования. Помимо бытовых потребителей эти питающие центры снабжают электроэнергией областную инфекционную больницу, водозаборные станции и другие социально значимые объекты.

Для обеспечения бесперебойной работы электросетевого хозяйства города Волжского «Россети Юг» также отремонтировали около 7 км воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-110 кВ. В ходе подготовки оборудования энергетики заменили свыше 850 изоляторов, укрепили 36 опор, расчистили от древесно-кустарниковой растительности более 5 га трасс воздушных линий.

Проведенные работы позволят обеспечить надежное электроснабжение крупных промышленных производств, среди которых подшипниковый, судоремонтный и пивоваренный заводы, консервный комбинат и предприятие по производству автобусов.