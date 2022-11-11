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11 ноября 2022, 15:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ТРАНСНЕФТЬ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Источник: АО "Транснефть-Верхняя Волга"
АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило плановый капитальный ремонт электродвигателя магистрального насосного агрегата (МНА) на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Филино» в Ковровском районе Владимирской области.
Электродвигатель отечественного производства мощностью 2500 кВт является частью технологического оборудования, задействованного в транспортировке дизельного топлива по магистральному нефтепродуктопроводу Горький - Ярославль. Решение о проведении капитального ремонта было принято по достижении требуемой наработки для улучшения ресурсных и эксплуатационных характеристик. На время работ электродвигатель был заменен оборудованием из технического резерва предприятия.
В частности, произведен ремонт подшипниковых узлов, а также заменена обмотка статора. Основные технические характеристики оборудования приведены к паспортным значениям. Выполненные работы позволили повысить безопасность функционирования электродвигателя и КПД, срок его эксплуатации продлен на 10 лет.
Отремонтированный электродвигатель является частью магистрального насосного агрегата российского производства, который задействован в процессе транспортировки нефтепродуктов, обеспечивает на выходе НПС давление более 40 атмосфер и объем транспортировки нефтепродуктов за час, сопоставимый с перевозкой 32 железнодорожными цистернами.
Работы проводились в период с апреля по ноябрь 2022 года. Мероприятия реализованы в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта, а также программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Цель - повышение надежности функционирования производственных объектов и обеспечение бесперебойной транспортировки нефтепродуктов.
После завершения опробования, а также пусконаладочных работ электродвигатель введен в эксплуатацию.
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