АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило плановый капитальный ремонт электродвигателя магистрального насосного агрегата (МНА) на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Филино» в Ковровском районе Владимирской области.

Электродвигатель отечественного производства мощностью 2500 кВт является частью технологического оборудования, задействованного в транспортировке дизельного топлива по магистральному нефтепродуктопроводу Горький - Ярославль. Решение о проведении капитального ремонта было принято по достижении требуемой наработки для улучшения ресурсных и эксплуатационных характеристик. На время работ электродвигатель был заменен оборудованием из технического резерва предприятия.

В частности, произведен ремонт подшипниковых узлов, а также заменена обмотка статора. Основные технические характеристики оборудования приведены к паспортным значениям. Выполненные работы позволили повысить безопасность функционирования электродвигателя и КПД, срок его эксплуатации продлен на 10 лет.

Отремонтированный электродвигатель является частью магистрального насосного агрегата российского производства, который задействован в процессе транспортировки нефтепродуктов, обеспечивает на выходе НПС давление более 40 атмосфер и объем транспортировки нефтепродуктов за час, сопоставимый с перевозкой 32 железнодорожными цистернами.

Работы проводились в период с апреля по ноябрь 2022 года. Мероприятия реализованы в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта, а также программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Цель - повышение надежности функционирования производственных объектов и обеспечение бесперебойной транспортировки нефтепродуктов.

После завершения опробования, а также пусконаладочных работ электродвигатель введен в эксплуатацию.