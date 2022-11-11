Это личный вклад каждого из нас
11 ноября 2022, 14:30
Рубрика: Персоны
Метки: ЭЛЕКТРОЩИТ САМАРА
Отрасль: Электротехника
Источник: Электрощит Самара
3 ноября 2022 года совет директоров назначил генеральным директором компании Фризена Алексея Николаевича, имеющего более чем 20-летний опыт работы в структуре высшего менеджмента крупных производственных компаний.
На этом посту он сменит Шатунина Владимира Витальевича, руководившего предприятием с февраля 2019 года, который продолжит карьеру за пределами компании.
Электрощит Самара осуществляет работу в штатном режиме. Компания продолжает следовать курсу на устойчивое развитие, сохраняя статус крупнейшего производителя электротехнической продукции и системообразующего предприятия России.
«На сегодняшний день Электрощит Самара имеет хорошие перспективы для расширения своих рыночных позиций. С учетом снижения доли иностранных поставщиков освободилась ниша, которая поможет компании Электрощит Самара нарастить объемы производства, а также расширить партнерские отношения. Приоритетом компании остаётся выполнение всех обязательств перед своими клиентами и сотрудниками», - подчеркнул Генеральный директор А.Н. Фризен
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