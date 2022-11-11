3 ноября 2022 года совет директоров назначил генеральным директором компании Фризена Алексея Николаевича, имеющего более чем 20-летний опыт работы в структуре высшего менеджмента крупных производственных компаний.

На этом посту он сменит Шатунина Владимира Витальевича, руководившего предприятием с февраля 2019 года, который продолжит карьеру за пределами компании.

Электрощит Самара осуществляет работу в штатном режиме. Компания продолжает следовать курсу на устойчивое развитие, сохраняя статус крупнейшего производителя электротехнической продукции и системообразующего предприятия России.