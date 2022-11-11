Энергообъекты РусГидро вступили в отопительный сезон 2022-2023

Все энергокомпании Группы РусГидро получили паспорта готовности к работе в отопительный сезон 2022-2023 гг. Об этом доложил Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» в ходе состоявшегося сегодня Всероссийского совещания о подготовке субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к отопительному сезону 2022-2023 гг. под председательством Министра энергетики Российской Федерации Николая Шульгинова.

По объектам энергетики Группы РусГидро, требующим повышения уровня готовности, будут сформированы и направлены в Минэнерго планы мероприятий по обеспечению выполнения соответствующих условий готовности, с указанием состава мероприятий и сроков их выполнения.

Запасы топлива на объектах тепловой энергетики соответствуют нормативным, законтрактован объем топлива на весь осенне-зимний период. Завершен «северный завоз» топлива на отдаленные территории Крайнего Севера и Дальнего Востока. Запасы гидроресурсов в водохранилищах ГЭС Группы РусГидро достаточны для обеспечения надежной работы ЕЭС России и технологически изолированных энергосистем.

Ремонтная программа реализуется в соответствии с графиками.

Продолжается реализация программ модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморского края и Сахалинской области, а также программы повышения надежности электростанций АО «ДГК» с наращиванием объема ремонтных работ на Амурской ТЭЦ-1, Комсомольской ТЭЦ-2 и Хабаровской ТЭЦ-1.

В результате реализации программы комплексной модернизации установленная мощность ГЭС в текущем году увеличилась на 230,5 МВт.

На всех энергообъектах Группы РусГидро обеспечена готовность сил и средств для успешного прохождения отопительного сезона, в том числе создан аварийный запас материально-технических ресурсов и оборудования, обеспечена готовность техники, резервных источников электроснабжения, аварийно-восстановительных бригад, проведены инструктажи и тренировки по отработке действий при ликвидации аварий в условиях низких температур.