ГУП РК «Крымэнерго» модернизирует и строит новые сети для технологического присоединения электроустановок физических и юридических лиц в центральной части Крыма.

За 10 месяцев текущего года ГУП РК «Крымэнерго» в Красногвардейском районе выполнило на 61% больше договоров техприсоединения, чем за аналогичный период 2021 года. Для этого специалисты построили 12 современных трансформаторных подстанций, смонтировали более 2000 метров провода для организации участков линий электропередачи различного класса напряжения. Среди объектов, подключенных в этом году к сетям ГУП РК «Крымэнерго», есть

и социальные, в том числе детская школа искусств в поселке Красногвардейское, ряд медицинских учреждений в сельских населенных пунктах. Кроме того, энергетики обеспечили ввод в эксплуатацию уличного освещения в селах Найденовка и Некрасовка.

Таким образом, предприятие выполняет взятые на себя обязательства по договорам, а также способствует развитию инфраструктуры в Красногвардейском районе Крыма.