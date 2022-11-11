Председатель Правления Системного оператора Федор Опадчий на Всероссийском совещании «О ходе подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к прохождению отопительного сезона 2022–2023 годов» рассказал об особенностях осенне-зимнего периода – гидрологической ситуации, планируемых до конца года вводах оборудования и прогнозируемом приросте потребления электроэнергии и мощности наступающей зимой.

Совещание прошло под председательством руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (Федерального штаба), министра энергетики Российской Федерации Николая Шульгинова.

Федор Опадчий отметил, что за минувшие 10 месяцев на электростанциях ЕЭС России введено в эксплуатацию 1018 МВт новых генерирующих мощностей, в том числе 698,5 МВт мощностей ТЭС и 319,5 МВт мощностей генерации на основе ВИЭ. До конца года планируется ввести еще 895,7 МВт, в том числе 310,6 МВт ВИЭ-генерации.

Завершена реконструкция подстанции (ПС) 500 кВ Пахра в Подмосковье, а также строительство и реконструкция более 40 сетевых объектов 220–330 кВ, в том числе ПС 330 кВ Менделеевская в Санкт-Петербурге и ПС 220 кВ Тютчево на севере Подмосковья. До конца года планируется закончить этап реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк в Краснодарском крае и строительство и ввод более 10 объектов электросетевого комплекса 220–330 кВ.

Отдельной темой доклада стала гидрологическая ситуация на основных каскадах ГЭС в осенне-зимний период (ОЗП) 2022/2023 года. Федор Опадчий сообщил, что на 1 ноября запасы гидроресурсов в водохранилищах Ангарского и Енисейского каскадов, а также в Зейском и Бурейском водохранилищах ниже аналогичных показателей ОЗП 2021/2022 года. Экстремально низкие запасы гидроресурсов – на Енисейском каскаде. На 1 ноября они на 36% ниже среднемноголетней величины и на 42% ниже прошлого года.

«В связи с ожидаемым снижением энергоотдачи только Енисейского каскада потребуется дополнительная выработка тепловых станций ОЭС Сибири до 4,3 млрд кВт∙ч с дополнительными расходами 2,6 млн тонн угля», – отметил Федор Опадчий.

Он также подчеркнул, что компенсация прогнозируемого роста потребления и уменьшения выработки ГЭС от прошлого года из-за сниженных запасов гидроресурсов потребует увеличения выработки тепловых электростанций в ОЭС Востока по сравнению с их выработкой в прошлом ОЗП.

По прогнозу Системного оператора Единой энергетической системы, прирост потребления электроэнергии в ЕЭС в предстоящий отопительный сезон может достичь 1,5% по сравнению с показателями ноября 2021 – марта 2022 года. Максимальное потребление мощности в Единой энергосистеме ожидается на уровне 162,6 ГВт (в осенне-зимний период 2021/2022 достигнут исторический максимум потребления мощности 161,4 ГВт). Согласно прогнозу Системного оператора, в ряде объединенных энергосистем также ожидается превышение исторических максимумов потребления мощности: в ОЭС Юга – 17,6 ГВт (исторический максимум 17,4 ГВт), в ОЭС Востока – 7,6 ГВт (7,5 ГВт), в ОЭС Сибири – 34 ГВт (31,8 ГВт).

Глава Системного оператора отдельно затронул вопросы, связанные с прогнозируемым приростом потребления в юго-восточной части ОЭС Сибири на 600 МВт относительно ОЗП 2021/2022 года из-за высоких темпов ввода центров обработки данных. Он подчеркнул, что в условиях значимого роста потребления при обеспечении допустимых параметров электроэнергетического режима возможны сложности с реализацией ремонтной кампании и проектов модернизации электростанций, а также технологическим присоединением новых потребителей. Для исправления ситуации предлагается разработать изменения в нормативную базу, устанавливающие особенности работы ЦОД в составе энергосистемы.

«Целесообразно разработать механизмы, стимулирующие размещение ЦОДов там, где имеются свободные сетевые и генерирующие мощности и не требуется дополнительное строительство генерации или развитие магистральной сети», – заявил Федор Опадчий.

Также он доложил о мероприятиях по повышению надежности энергосистем Сибири и Дальнего Востока. Успешные натурные испытания по переносу точки деления электрической сети 220 кВ Транссибирской железнодорожной магистрали, проведенные в начале ноября, подтвердили возможность переноса точки раздела ОЭС Востока и ОЭС Сибири без прекращения электроснабжения потребителей благодаря кратковременному включению этих энергообъединений на параллельную синхронную работу. Перенос точки раздела требуется для обеспечения нормальной работы электросетевой инфраструктуры Транссиба, проведения ремонтов энергообъектов, а также с целью перераспределения нагрузки при изменении балансов в ОЭС Востока или ОЭС Сибири. Федор Опадчий сказал о необходимости применять отработанный на испытаниях новый порядок по переносу точки деления, который позволит выполнить эти работы без перерывов подачи электроэнергии потребителям и прекращения движения поездов.

Глава Системного оператора проинформировал участников совещания о результатах работы механизма экономии ресурса ГТУ/ПГУ, который реализуется на оптовом рынке электроэнергии и мощности с 1 октября 2022 года на основании Постановления Правительства от 09.09.2022 № 1583. На сегодня возможностями экономии ресурса за счет перевода в холодный резерв воспользовались электростанции в отношении порядка 2% от совокупной мощности всех ГТУ/ПГУ в составе ЕЭС России.

Федор Опадчий также затронул вопросы модернизации тепловой генерации. Он отметил, что в рамках КОММод на 2022 год отобрано 14 проектов суммарной установленной мощностью 2735 МВт. Основная часть проектов модернизации – 79% от отобранных объемов мощности – реализована в срок.

Председатель Правления сообщил, что диспетчерскими центрами Системного оператора на 100% выполнены все показатели готовности к работе в соответствии с Методикой проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон. На основании приказа Минэнерго России от 03.11.2022 № 1185 компания получила паспорт готовности к работе в отопительном сезоне 2022/2023 года.