Группа «Россети» в 2022 году направила на финансирование ремонтной кампании 78,8 млрд рублей, что на 7,3 млрд рублей превышает уровень предыдущего года. В физическом выражении объемы работ также увеличились практически по всем позициям. Об этом рассказал Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на Всероссийском совещании, которое прошло в Москве под руководством Министра энергетики РФ Николая Шульгинова.

«Электросетевой комплекс должен стабильно работать в любых условиях. Несмотря на возникшие вызовы, в 2022 году подготовка к осенне-зимнему периоду прошла в штатном режиме, все мероприятия выполнены в срок. Этому способствовало создание необходимых запасов оборудования, комплектующих и материалов, а также планомерная работа по замещению импорта, которую Группа «Россети» проводила в последние годы», – отметил Андрей Рюмин.

Обеспечена 100% готовность персонала и спецтехники к прохождению осенне-зимнего периода и возможным аварийно-восстановительным работам. Сформировано около 10 000 бригад – это более 48 000 человек производственного персонала и почти 24 000 единиц спецтехники. В распоряжении у энергетиков находятся порядка 6 600 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 528 МВт.

В полном объеме выполнен план по ремонту силовых трансформаторов и коммутационных аппаратов в количестве 47 800 единиц, что на 4 400 единиц превышает показатель 2021 года.