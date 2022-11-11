Николай Шульгинов провёл всероссийское совещание «Об итогах подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ осенне-зимнего периода 2022-2023 годов».

«Подготовка к отопительному сезону завершена. 96% энергокомпаний, у которых есть сети классом напряжения 110 кВ и выше или генерация 25 МВт и выше, получили паспорта готовности. То есть 505 из 527 компаний»,

– сказал Министр, подчеркнув, что оставшиеся 22 компании должны в максимально короткие сроки завершить необходимые для прохождения зимы мероприятия, а региональные штабы предоставить отчёты в Минэнерго.

В этом году впервые региональные штабы оценивают и выдают паспорта готовности региональным ТСО по сетям напряжения ниже 110 кВ. Как отметил Николай Шульгинов, большинство региональных штабов не учли результаты расчётов Минэнерго, взяв ответственность за прохождение ОЗП компаниями с неудовлетворительными показателями деятельности на себя.

«Минэнерго возьмёт на отдельный контроль прохождение отопительного сезона ТСО, которые по решению региональных штабов получили паспорта готовности, но не выполнили минимальный набор условий», – добавил глава энергетического ведомства.

Николай Шульгинов отдельно затронул вопросы функционирования небольших ТСО. 3 ноября произошло отключение электроснабжения в комплексе высотных зданий «Москва Сити» и сбой в работе лифтового оборудования, систем пожарной сигнализации, вентиляции. По его словам, результаты предварительного анализа причин показывают, что ТСО – владелец электросетевого оборудования ООО «Энергии Технологии» не занимается оперативным обслуживанием оборудования, обеспечивающего внешнее энергоснабжение этого потребителя.

«У персонала отсутствует понимание логики работы автоматического ввода резерва, нет единого центра ответственности. Отсутствует взаимодействие между сетевой организацией и организацией, отвечающей за работу дизель-генераторных установок. Задача тех, кто участвует в расследовании, написать в акте правду. Учитывая значимость события и риск возникновения техногенных аварий по электроснабжению высотных зданий необходимо направить акт расследования в том числе в Генпрокуратуру», – сказал Министр.

Для повышения надёжности энергоснабжения потребителей по поручению Президента продолжается реализация программ консолидации электросетевого комплекса. В 2023 году ожидается сокращение количества территориальных сетевых организаций на 18%. Глава Минэнерго отметил, что регионам необходимо обеспечить дальнейшую эксплуатацию электросетевого оборудования, которое принадлежит компаниям, лишённым статуса ТСО, эксплуатацию на базе крупнейшей электросетевой компании в регионе.

При этом глава энергетического ведомства отметил, что некоторые регионы поощряют либо инициируют создание новых ТСО на базе лишённых статуса компаний. «Так руководство Северной Осетии решило консолидировать все четыре ТСО, которые лишены статуса, на базе ГУП «Аланияэнергосеть». Предприятия находятся в стадии банкротства, долги перед энергетиками составляют более 1 млрд рублей», – сказал он.

А в Пермском крае, где работают 47 ТСО, по словам Министра, создана ООО «Краевая сетевая компания», на базе которой осуществляется консолидация сетей в том числе лишённых статуса.

«По результатам работы по лишению статуса недобросовестных ТСО Минэнерго России подготовит соответствующий доклад», – подчеркнул Министр.

Говоря об аварийности, Николай Шульгинов отметил, что в целом за 10 месяцев этого года в сравнении с аналогичным периодом аварийность в сетях высокого класса напряжения снизилась на 7%, в генерации на 2%. В распределительном сетевом комплексе наблюдается рост аварийности из-за высокой изношенности сетей, в связи с чем в 11 регионах реализуются программы повышения надёжности.

«Обращаю особое внимание руководства регионов, что помимо выделения средств из федерального бюджета на реализацию мероприятий, с вашей стороны должна проводиться работа в сфере тарифного регулирования, позволяющая сетевым организациям учитывать расходы, необходимые для поддержания объектов электросетевого хозяйства в нормативном техническом состоянии», – добавил глава энергетического ведомства.

Глава Минэнерго также пояснил, что в связи со сложностью восстановления энергетической инфраструктуры на новых территориях РФ, Минэнерго не проводит оценку готовности субъектов электроэнергетики, но при этом организует восстановительные работы. «Работа по восстановлению энергетической инфраструктуры и восстановлению энергоснабжения населения, социальных объектов и объектов ЖКХ должна продолжаться, с учётом складывающейся обстановки, в течение всего осенне-зимнего периода, – добавил Министр.