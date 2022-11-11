На пленарном заседании сессии международной научно-технической конференции «Кибернетика энергетических систем» первый заместитель директора – главный диспетчер Филиала Системного Оператора Ростовское РДУ Александр Малюков рассказал об основных изменениях в системе планирования перспективного развития электроэнергетики.

Ежегодная конференция «Кибернетика энергетических систем» – традиционная площадка для взаимодействия ученых научно-исследовательских организаций, вузов и специалистов электрических станций, энергосистем, сетевых, энергоснабжающих, и энергопотребляющих предприятий, производителей энергетического оборудования, промышленных предприятий коммунально-бытовых потребителей, проектных организаций.

Александр Малюков проинформировал участников о переходе с начала 2023 года к новой системе перспективного планирования в отрасли. В частности – от трехуровневой к двухуровневой системе планирования с единой схемой и программой развития электроэнергетических систем России (СиПР ЭЭС), описывающей развитие как ЕЭС России, так и региональных систем, а с 2024 года ещё и технологически изолированных энергосистем.

Модернизация существующей системы планирования перспективного развития электроэнергетики проводится в соответствии с Федеральным законом от 11.06.2022 № 174‑ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и направлена на установление единых базовых принципов и требований в области проектирования развития энергосистем страны.

Александр Малюков уделил особое внимание роли Системного оператора в обеспечении единой технической политики при принятии решений по развитию ЕЭС России и электроэнергетики регионов. Системный оператор в новой системе отвечает за разработку программных документов – Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики и СиПР ЭЭС.

Также он подчеркнул сохраняющуюся важную роль органов исполнительной власти субъектов Федерации в формировании СиПР ЭЭС и задачу поддержания открытости и прозрачности процедур планирования в новой системе.

«Роль региональных органов исполнительной власти и субъектов электроэнергетики в процедуре разработки СиПР ЭЭС России состоит в предоставлении необходимых для разработки программного документа исходных данных c оценкой реализуемости наиболее крупных перспективных проектов по технологическому присоединению новых потребителей. Материалы программных документов до утверждения будут проходить общественное обсуждение, а предлагаемые решения будут в обязательном порядке оцениваться с учетом экономической целесообразности», – подчеркнул Александр Малюков.

Организаторами конференции выступили ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова, АО «Системный оператор Единой энергетической системы», ПАО «РусГидро», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети ФСК ЕЭС», Институт энергетических исследований Российской академии наук, Национальный исследовательский комитет С6 «Активные системы распределения электроэнергии и распределенные энергоресурсы» Академии электротехнических наук РФ.