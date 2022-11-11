Главное событие теплоэнергетической отрасли — выставка Machinery | Electro&Heat — прошла с 24 по 26 октября 2022 года, в ЦВК «Экспоцентр» в Москве. В этом году на выставке было представлено оборудование для теплоэнергоснабжения гражданских объектов и промышленных предприятий различных отраслей. Выставка Machinery | Electro&Heat 2022 прошла при поддержке всех отраслевых гоструктур и профильных ассоциаций, в том числе «ЭнергоИнновации».

В выставке приняли участие 120 компаний — производителей оборудования для котельных, тепловых пунктов, автономных энергоцентров, ТЭЦ.

Свою продукцию представили 120 участников выставки – это ведущие производители оборудования из России, Республики Беларусь, Киргизии, Китая, Ирана, включая девять крупных котельных заводов: Ebico, HQTS, Simecs, котельный завод Tansu, Белэнергомаш-БЗЭМ, Дорогобужкотломаш, Псковский котельный завод, Энергостройдеталь-Бийский котельный завод, котельный завод Teplo, ПК «Бойлер», Теплообмен, ГК «АМАКС», МПНУ «Энерготехмонтаж», Термобрест, LD/Челябинскспецгражданстрой, Теплоконтроль, Экон, Энерготехномаш, Генмастер, ГК ТЕХ/Motortech и другие.

Отдельное внимание Организатора было уделено таргетированной рекламной кампании выставки, за три дня работы экспозиции Machinery | Electro&Heat посетили 4 864 специалиста. Профиль посетителя выставки — конечного потребителя: специалисты генерирующих и теплоснабжающих компаний; проектных, инжиниринговых, строительно-монтажных компаний; специалистов-энергетиков промышленных предприятий различных отраслей (нефтегаз, нефтехимия, химия, строительство, агро, пищевая, горнодобывающая и др.); дистрибьютеры и дилеры промышленного оборудования.

Деловая программа выставки – это 3 дня мероприятий и 10 отраслевых конференций, среди них:

Пленарное заседание «Импортозамещение, инновации и локализация производства в энергетике как метод стабилизации экономики», при участии Мироновой М.В., помощника первого заместителя председателя комитета по энергетике Государственной Думы, Спектора Б.А., председателя правления ассоциации компрессорных заводов, Гафаровой С.А., президента национальной ассоциации водоснабжения и водоотведения и многих других.

Также свои конференции провели такие ассоциации как Национальная Ассоциация водоснабжения и водоотведения, Ассоциация малой энергетики, Группа компаний «МКС», Ассоциация «ЭнергоИнновация», Ассоциация компрессорных заводов, «Мособлтеплоэнерго», клуб теплоэнергетиков «Флогистон» и Российско-Китайская Палата по содействию торговле машинно-технической и инновационной продукцией.

В 2023 году выставка пройдет с 24 по 26 октября, Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон №8.