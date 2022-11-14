Специалисты «Россети Северный Кавказ» за 10 месяцев 2022 года построили в Северной Осетии 25 км линий электропередачи (ЛЭП) 10/0,4 кВ для технологического присоединения новых потребителей к инфраструктуре компании. Для обеспечения электроэнергией объектов энергетики также смонтировали 15 трансформаторных подстанций (ТП) суммарной мощностью свыше 4,5 МВА. На эти цели компания направила почти 145 млн рублей.

Всего в январе-октябре текущего года на территории республики специалисты филиала «Севкавказэнерго» подключили к центральным электросетям компании 1 213 новых потребителей. Заявителям было выдано почти 25 МВт мощности.



В числе крупных объектов, получивших энергоресурс, социальные учреждения, сельскохозяйственные предприятия, спортивно-оздоровительные комплексы, организации туристической отрасли.



В частности, выполнены все необходимые организационно-технические работы для присоединения к сетям врачебной амбулатории в селении Коста, фельдшерско-акушерского пункта в селе Романово, школ в сёлах Кизляр, Цалык, Чермен, детских садов в поселке Заводской и сёлах Гизель, Няжняя Саниба, Карман-Синдзикау, Чермен и Кизляр, а также в г. Владикавказ, детской юношеской спортивной школы в Пригородном районе.