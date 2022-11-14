АО "Марпосадкабель" получило заключение Минпромторга РФ

В ноябре 2022 года завод "Марпосадкабель" получил заключение Минпромторга о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 года №719. На основании данного заключения АО «Марпосадкабель» включено в перечень производителей промышленной продукции, произведенной на территории РФ.

Заключение Минпромторга России дает возможность компаниям участвовать в государственных и муниципальных закупках, в закупках для нужд обороны страны и безопасности государства, является основой для принятия решений о мерах всевозможной поддержки. Информация по наименованию продукции производства АО «Марпосадкабель» размещена на сайте Минпромторга России в разделе «Деятельность», в подразделе «Реестр российской промышленной продукции».