БГК завершила испытания энергоблока № 3 Кармановской ГРЭС

11 ноября 2022 года Башкирская генерирующая компания (ООО «БГК») завершила комплексные испытания энергоблока № 3 Кармановской ГРЭС, обновлённого в рамках правительственной программы модернизации объектов тепловой генерации.

Проверочные мероприятия проводились в установленные сроки и по согласованной с АО «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС») программе с участием представителей ПАО «Силовые машины» – производителя и поставщика оборудования и деталей для глубокой модернизации.

В ходе комплексных испытаний энергоблока № 3 были достигнуты все заявленные технические параметры и характеристики, в том числе подтверждена готовность оборудования к участию в общем первичном регулировании частоты.

Энергоблок № 3 Кармановской ГРЭС введён в эксплуатацию в 1970 году. Распоряжением Правительства РФ в августе 2019 года включен в программу модернизации генерирующих объектов (КОММод) со сроком начала поставки мощности на рынок в январе 2023 года.

Первый этап модернизации был организован с ноября 2020 года по май 2021 года. Второй этап стартовал в декабре 2021 года и полностью завершится в декабре текущего года.

По итогам модернизации установленная мощность энергоблока выросла и достигла 316 МВт, а удельный расход условного топлива на производство электроэнергии снизился. Также достигнут такой целевой показатель, как увеличение срока службы ресурсоопределяющего оборудования, что обеспечит его эффективную и безаварийную работу.

В настоящее время все необходимые документы, подтверждающие положительные результаты проведённых испытаний, находятся на согласовании в АО «СО ЕЭС».