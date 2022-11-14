Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провел рабочую встречу с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым. Они обсудили реализацию ряда инвестиционных проектов в регионе.

Вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров отметил высокие показатели индекса промышленного производства КБР: за 9 месяцев текущего года он составил 104% (по сравнению с соответствующим периодом прошлого года). По словам Казбека Кокова, развитие промышленности в Кабардино-Балкарской Республике в новых экономических условиях обеспечивается в активном взаимодействии с Минпромторгом России. Благодаря своевременным мерам поддержки промпредприятий удалось не только сохранить региональную экономику в период санкционного давления, но и обеспечить ее рост.

Глава КБР рассказал о планах по строительству в регионе завода по производству трикотажного полотна, этот инвестпроект обеспечит регион новыми рабочими местами.

Сегодня производство трикотажных полотен является перспективным направлением в легкой промышленности. Выход фабрики по производству трикотажного полотна в Нальчике на производственные мощности поможет увеличить долю отечественных трикотажных полотен на российском рынке, этому проекту необходимо будет оказать поддержку

- отметил Денис Мантуров.

Также глава Кабардино-Балкарии рассказал о ходе реализации проекта по возобновлению добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения.

В скором времени планируем возобновить добычу вольфрама и молибдена на Тырныаузском месторождении. Данный стратегический проект реализуем в рамках поручений Президента, работы идут строго по графику

- подчеркнул Казбек Коков.

Планируется, что строительно-монтажные работы по проекту начнутся в 2023 году, тогда же предусмотрено приобретение части оборудования. Отметим, что сейчас прорабатывается внесение изменений в Налоговый Кодекс Российской Федерации по обнулению налога на добычу полезных ископаемых для предприятий по разработке и добыче вольфрама и молибдена.

Глава Кабардино-Балкарской Республики рассказал, что в регионе работают над созданием индустриальных парков и технопарков. С помощью этих механизмов планируется, в частности, дальнейшее развитие в республике легкой промышленности. В завершение встречи Казбек Коков поблагодарил вице-премьера – главу Минпромторга России Дениса Мантурова за всестороннюю поддержку.