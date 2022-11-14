Документальный фильм "Фактор производительности" на примере “Завода Москабель” покажет реальные способы повышения производительности на действующем производстве. Вы узнаете как научиться управлять временем, почему важно создать доверительную атмосферу и слушать рабочих, что такое “гуманная оптимизация” и как найти дополнительно 46 млн рублей в год только на одном производственном участке.

Кабельный рынок России по прогнозам к концу года может сократиться на 5%. Но это в общих цифрах. Отдельные сегменты рынка могут потерять до 30% спроса. Рынок точно не растет и кажется, что при схлопывающейся экономике большинство предприятий ожидаемо уходят в состояние сохранения ресурсов. Заводы не загружены, линии и персонал простаивает, а спрос не спешит восстанавливаться. На падающем рынке и в условиях турбулентности предприятия не проводят модернизацию оборудования, стремятся сэкономить, лишь бы выжить. Вопросами развития и стратегией занимаются единицы.

Если термин “стагнация” описывает текущее состояние вашего предприятия, у вас нет загрузки и заказов, то, опыт “Москабельмет” скорее всего, не даст вам ничего. Вам не нужно cмотреть этот фильм. Вам не нужно вникать в процессы повышения производительности и не нужно знать, как за 6 месяцев добиться повышения производительности на заводе на 20%.

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