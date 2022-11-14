Работы проведены на линиях электропередачи 330-750 кВ. Это позволит защитить ЛЭП от климатических нагрузок и обеспечить надежную работу Новгородской энергосистемы.



Наибольший объем работ (52 фундамента) реализован филиалом ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада на транзите 330 кВ «Чудово – Окуловская – Бологое». Бесперебойная работа линии оказывает существенное влияние на функционирование прилегающей сети 110 кВ, и, в частности, тяговых подстанций РЖД.



Ремонт фундаментов – важный этап подготовки электросетевого комплекса к зиме. Для защиты конструкции фундаментов опор, использовалась технология восстановления с применением бетона и полимерных материалов, что повышает устойчивость опор и снижает риск аварий, связанных с их падением.