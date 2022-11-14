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Филиал ПАО "Россети" отремонтировал 75 фундаментов опор в Новгородской области

Филиал ПАО Россети отремонтировал 75 фундаментов опор в Новгородской области

14 ноября 2022, 18:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ, МЭС СЕВЕРО-ЗАПАДА
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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Работы проведены на линиях электропередачи 330-750 кВ. Это позволит защитить ЛЭП от климатических нагрузок и обеспечить надежную работу Новгородской энергосистемы.

Наибольший объем работ (52 фундамента) реализован филиалом ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада на транзите 330 кВ «Чудово – Окуловская – Бологое». Бесперебойная работа линии оказывает существенное влияние на функционирование прилегающей сети 110 кВ, и, в частности, тяговых подстанций РЖД.

Ремонт фундаментов – важный этап подготовки электросетевого комплекса к зиме. Для защиты конструкции фундаментов опор, использовалась технология восстановления с применением бетона и полимерных материалов, что повышает устойчивость опор и снижает риск аварий, связанных с их падением.

Источник: Россети ФСК ЕЭС

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