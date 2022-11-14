Новый цех предприятия, где будут производить цинковые белила с соблюдением норм экологической безопасности, построят в западной промышленной зоне. Положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта выдала Главгосэкспертиза России.



ООО «Эмпилс-цинк» – ведущий российский производитель окиси цинка и фактически основоположник производства цинковых белил в России. Первые промышленные белила были получены на ростовском заводе компании еще в 1923 году. Последние 20 лет на предприятии наращивают объемы производства в соответствии с общей программой глобальной модернизации, проводимой стратегическим инвестором – промышленным союзом «Новое содружество». Кроме того, компания развивает экспорт российской окиси цинка, соответствующей по качеству самым высоким мировым стандартам, в страны Ближнего и Дальнего зарубежья.



Проектной документацией, рассмотренной экспертами Главгосэкспертизы России, запланировано строительство нового завода по производству цинковых белил – в Машиностроительном переулке в Советском районе Ростова-на-Дону, что, по словам замгубернатора Ростовской области Игоря Сорокина, позволит увеличить объемы выпуска продукции за счет расширения производственных мощностей и гибкости нового производства. В «Эмпилс-цинке» заявили, что, по сути, в рамках проекта действующее предприятие компании перенесут из центральной части города.

«Проектом на заводе в Ростове-на-Дону предусмотрено использование уникального технологического оборудования российских производителей с показателями энергетической эффективности выше среднего по отрасли. В том числе для снижения возможного воздействия на окружающую среду задействуют современные технологии, которые помогут предотвратить пылеобразование. За счет более высокой эффективности систем фильтрации площадь, предназначенная под размещение оборудования на предприятии, будет в пять раз меньше стандартной. Выход годного продукта увеличится, а выбросы в атмосферу сократятся ориентировочно в 1,5 раза», – рассказал Виталий Хилай, главный специалист отдела комплексной экспертизы Уральского филиала Главгосэкспертизы России.

Так, согласно проектной документации, сбор готового продукта на заводе будет осуществляться с помощью высокоэффективных модульных рукавных фильтров, подача продукта до точки выгрузки – с помощью герметичного оборудования с автоматизированной системой управления. Также здесь установят дополнительные системы аспирации, датчики запыленности воздуха и задействуют фасовочные бункеры с закрытой верхней частью. Кроме того, на предприятии планируется внедрить и развивать систему экологического менеджмента.



Максимальный объем производства готовой продукции на заводе с учетом окиси цинка составит 24 621 т в год. Цинковые белила (ZnO) широко применяются в различных отраслях экономики: в медицине и фармацевтике, при производстве шин, электроники, керамики, в косметологии и сельском хозяйстве, в нефтяной, химической и лакокрасочной промышленности.



Генпроектировщик объекта – ООО «Донпромпроект».



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