Специалисты Системного оператора Единой энергетической системы завершили подготовительные мероприятия и начали разработку проекта Схемы и программы развития электроэнергетических систем России (СиПР ЭЭС) на 2023–2028 годы.

СиПР ЭЭС является ключевым документом в рамках новой системы перспективного развития электроэнергетики и приходит на смену схемам и программам развития ЕЭС России и электроэнергетики регионов. Эти два вида документов разрабатывались в отрасли с 2010 года. В соответствии с принятой в июне 2022 года новой редакцией Федерального закона «Об электроэнергетике» СиПР ЭЭС с 2023 года будет единым документом, объединяющим в себе планы развития как ЕЭС России, так и региональных энергосистем.

«Мы движемся в полном соответствии с календарным планом, который разработан для достижения сроков утверждения документов перспективного планирования согласно новой редакции закона «Об электроэнергетике». К настоящему моменту Системный оператор при поддержке Минэнерго завершил подготовительные мероприятия – сбор предложений сетевых организаций по включению мероприятий в СиПР и формирование прогноза потребления с учетом предложений региональных органов исполнительной власти по включению в него крупных потребителей. Сейчас специалисты компании приступили к разработке проекта СиПР, мы планируем завершить этот процесс к 30 декабря», – заявил Председатель Правления Системного оператора Федор Опадчий.

В рамках подготовки к разработке проекта СиПР ЭЭС специалистами компании сформирован и размещен на официальном сайте Системного оператора в разделе «Планирование развития энергосистем» предварительный перечень изменений установленной мощности генерирующего оборудования. Опубликован предварительный перечень мероприятий по развитию электрических сетей и устройств РЗА.

Подготовительные мероприятия включали в себя также проведение профильных совещаний в регионах для разъяснения субъектам электроэнергетики и региональным органам исполнительной власти процедур предоставления исходных данных необходимых для формирования нового СиПР ЭЭС. Всего проведено 89 совещаний с участием более 400 сетевых организаций, а также 72 совещания с участием органов исполнительной власти 62 субъектов РФ. Сведения по запросу Минэнерго предоставили 451 сетевая организация (64 % из всех, кому был направлен запрос), 50 генерирующих компаний (89 %), а также оператор экспорта-импорта электроэнергии – ПАО «Интер РАО».

После разработки СиПР ЭЭС на 2023–2028 годы запланировано проведение общественного обсуждения документа, которое пройдет 10–20 января 2023 года. Итоговая редакция СиПР с учетом результатов общественного обсуждения будет направлена в Минэнерго России до 1 февраля 2023 года. Утверждение документа отраслевым регулятором ожидается до 1 марта 2023 года.

СиПР ЭЭС на 2023–2028 годы разрабатывается по переходной модели. С 1 марта 2023 года будет осуществляться разработка документа по постоянной процедуре, начиная с СиПР ЭЭС России на 2024–2029 годы, в соответствии с требованиями Правил разработки и утверждения документов перспективного развития электроэнергетики.