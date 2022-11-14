Завершились работы на двух участках федеральной автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт», подъезд к озеру Телецкому: от перевала Карасук до Паспаула (км 31 – км 41) и в районе Узлекского перевала (км 80 – км 88).

Капитальный ремонт начали в 2021 году, одной из проблем, которую предстояло решить, было слабое основание дорожной одежды, не справлявшееся с современными нагрузками. Поэтому конструкцию полностью заменили, объем работ сравним со строительством новой дороги. Сначала выполнили ремонт земляного полотна, замену слабых и переувлажненных грунтов на локальных участках. Затем – устройство основания дорожной одежды по методу холодной регенерации. Для этого использовали существующие материалы с добавлением вспененного битума и цемента. Затем уложили слои покрытия из асфальтобетона.

Параметры дороги после ремонта привели в соответствие нормативам: проезжая часть шириной 7 м – по 3,5 м каждая полоса движения. На двух участках полностью заменили 41 водопропускную трубу. Для повышения безопасности дорожного движения выполнили работы по обеспечению видимости встречных транспортных средств: очистку полосы отвода от растительности, понижение или повышение отметки оси трассы.

На участке км 31 – км 41, проходящем по населенным пунктам, установили четыре новые автобусные остановки, построили тротуары и новое электроосвещение протяженностью около 2 км в селе Сугул.

Кроме того, на подъезде к озеру Телецкому в этом году начали капитальный ремонт трех мостов – через реки Саразон (км 89), Турочак (км 133) и Ишпа (км 108). Сооружения находились в аварийном состоянии. При проектировании специалисты сделали вывод, что сохранить конструкции не представляется возможным, необходима полная замена всех элементов на новые. После проведения работ мосты будут справляться с нормативными нагрузками, раньше здесь действовали ограничения по массе транспортных средств. Проезжая часть станет шире, а современные деформационные швы обеспечат комфортность проезда. Для устройства водоотводов применили композитные материалы. Ввод в эксплуатацию мостов через Саразон и Турочак состоится в ноябре этого года, через Ишпу – в 2023-м.

***Участок дороги от Горно-Алтайска до озера Телецкого принят в федеральную собственность в 2020 году, он вошел в состав Чуйского тракта. На момент передачи трасса не соответствовала нормативным требованиям на всей протяженности – 140 км. В 2021 году на автодороге Р-256 «Чуйский тракт», подъезд к озеру Телецкому, были введены в эксплуатацию после капитального ремонта первые объекты – от села Кызыл-Озёк (км 10 – км 24). В 2022 году, помимо участков, введенных в строй в ноябре, идет капитальный ремонт участке км 24 – км 31: по его завершении в 2023-м участок трассы на территории Майминского района будет приведен в нормативное состояние.