 
Контракты

В Ростовской области построят школу на 1000 мест в Аксайском районе

В Ростовской области построят школу на 1000 мест в Аксайском районе

14 ноября 2022, 14:00
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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В Аксайском районе Ростовской области построят школу в поселке Темерницкий – учреждение будет рассчитано на 1000 мест, сообщает RosTender.info.

Управление образования администрации района определит подрядную организацию по итогам электронного конкурса. Организации, желающие принять участие в отборе, могут подать свои заявки до 21 ноября. Начальная цена муниципального контракта составит 1,1 млрд рублей.

На выполнение строительно-монтажных работ, а также благоустройство и озеленение территории, победителю будет выделено 24 месяца.

Источник: Ростендер

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