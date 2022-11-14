В Аксайском районе Ростовской области построят школу в поселке Темерницкий – учреждение будет рассчитано на 1000 мест, сообщает RosTender.info.

Управление образования администрации района определит подрядную организацию по итогам электронного конкурса. Организации, желающие принять участие в отборе, могут подать свои заявки до 21 ноября. Начальная цена муниципального контракта составит 1,1 млрд рублей.

На выполнение строительно-монтажных работ, а также благоустройство и озеленение территории, победителю будет выделено 24 месяца.