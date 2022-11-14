За 9 месяцев 2022 года компания провела 618 закупочных процедур и заключила 1 024 контракта на общую сумму более 37,6 млрд рублей. Из них с субъектами малого и среднего предпринимательства, работающими на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, подписано 919 договоров на более чем 30,6 млрд рублей. Это почти 90 % от общего объема договоров по итогам закупок.

В числе наиболее крупных контрагентов компании за третий квартал: ООО «Спецмонтажстрой», ООО «Электромонтаж-110», ЗАО «МИН», ООО «ЭнергоСтройИнвест», ООО «Развитие Территорий» и другие. Предмет заключенных контрактов: выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ и полного комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ (по заявкам) на общестроительных и электросетевых объектах.

Для внедрения и продвижения новых технологий и решений в электросетевой комплекс «Россети Ленэнерго» в текущем году уже провели восемь закупок инновационной продукции общей стоимостью свыше 1,6 млрд рублей. Приобретенное оборудование предназначено для выполнения комплекса работ по организации селективной защиты от однофазного замыкания, установки заземляющих резисторов, системы телемеханики и установки выключателей.

Исполнение годового плана закупки ведется в соответствии с графиком. Торги проводятся на электронных торговых площадках: www.roseltorg.ru, tender.lot-online.ru.