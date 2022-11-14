Филиал ПАО «Россети» – МЭС Юга модернизировал системы релейной защиты на четырех магистральных подстанциях Краснодарского края для электроснабжения нового нефтеперерабатывающего завода «Славянск Эко», который будет выпускать дорожный битум и высокооктановые бензины. В рамках первого этапа потребителю обеспечена выдача 2 МВт мощности, в дальнейшем объем увеличится до 32 МВт.



Энергетики скорректировали параметры настройки и алгоритмы функционирования систем релейной защиты на подстанциях 500 кВ «Кубанская» и «Тихорецк», 220 кВ «Славянская» и «Витаминкомбинат». Также внедрены новые устройства передачи аварийных сигналов и команд по волоконно-оптической линии связи «Витаминкомбинат – Славянская». Выполненные работы позволили подключить к Единой национальной электрической сети подстанцию 220 кВ «Кольцевая».



Новое нефтеперерабатывающее производство строится в Славянске-на-Кубани на базе действующего завода, который входит в Группу «Славянск Эко». Благодаря вводу в эксплуатацию предприятия компания планирует существенно расширить линейку продукции и увеличить глубину переработки нефти до 82%. Также будет создано более 5 000 рабочих мест. Инвестиции в проект составят 21 млрд рублей.