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"Россети" обеспечат мощностью расширение одного из крупнейших производителей нефтепродуктов на юге России – завода "Славянск Эко"

Россети обеспечат мощностью расширение одного из крупнейших производителей нефтепродуктов на юге России – завода Славянск Эко

14 ноября 2022, 16:59
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ, МЭС ЮГА
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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Филиал ПАО «Россети» – МЭС Юга модернизировал системы релейной защиты на четырех магистральных подстанциях Краснодарского края для электроснабжения нового нефтеперерабатывающего завода «Славянск Эко», который будет выпускать дорожный битум и высокооктановые бензины. В рамках первого этапа потребителю обеспечена выдача 2 МВт мощности, в дальнейшем объем увеличится до 32 МВт. 

Энергетики скорректировали параметры настройки и алгоритмы функционирования систем релейной защиты на подстанциях 500 кВ «Кубанская» и «Тихорецк», 220 кВ «Славянская» и «Витаминкомбинат». Также внедрены новые устройства передачи аварийных сигналов и команд по волоконно-оптической линии связи «Витаминкомбинат – Славянская».  Выполненные работы позволили подключить к Единой национальной электрической сети подстанцию 220 кВ «Кольцевая».

Новое нефтеперерабатывающее производство строится в Славянске-на-Кубани на базе действующего завода, который входит в Группу «Славянск Эко». Благодаря вводу в эксплуатацию предприятия компания планирует существенно расширить линейку продукции и увеличить глубину переработки нефти до 82%. Также будет создано более 5 000 рабочих мест. Инвестиции в проект составят 21 млрд рублей.

Источник: Россети ФСК ЕЭС

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