В Москве состоялись переговоры президента АО «ТВЭЛ» Натальи Никипеловой и главы Удмуртской Республики Александра Бречалова. Стороны обсудили ряд крупных проектов, имеющих важное значение как для бизнеса Топливной компании ТВЭЛ, так и для социально-экономического развития города Глазов, где расположен Чепецкий механический завод (АО ЧМЗ - одно из крупнейших предприятий Топливного дивизиона Росатома), и всей республики в целом.

Освоение производства новых металлургических продуктов Топливной компании предполагает создание на территории Глазова Промышленного парка, включающего две производственные площадки. Крупный перспективный проект - создание в Глазове крупнотоннажного производства постоянных редкоземельных магнитов, для реализации которого требуется решить ряд организационно-правовых вопросов в кооперации между АО «ТВЭЛ», правительством Удмуртии, АО ЧМЗ, Корпорацией развития УР, а также дивизиональным интегратором по металлургии ООО «Русатом МеталлТех». Еще один инвестиционный проект - создание разделительного комплекса редкоземельных элементов, который совместно прорабатывается Топливным и Горнорудным дивизионами Росатома. Он может быть реализован на муниципальном земельном участке вблизи промплощадки АО ЧМЗ.

Также достигнуты договоренности о развитии сотрудничества между АО «ТВЭЛ» и правительством Удмуртии в области технологий электродвижения. В Топливной компании ТВЭЛ отраслевым интегратором ООО «РЭНЕРА» реализуется проект по строительству производства литий-ионных накопителей энергии, предназначенных, главным образом, для электротранспорта (электробусов, троллейбусов, электромобилей и др.). В свою очередь, Удмуртия вошла в число регионов - участников пилотного федерального проекта по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта. При этом ряд предприятий республики готовы либо выступить партнерами Топливной компании ТВЭЛ в производстве электродвигателей, либо приобретать такую продукцию производства Росатома взамен иностранных аналогов.

В ходе встречи стороны также обсудили участие АО «ТВЭЛ» и предприятий атомной отрасли в социально-значимых проектах на территории региона. В частности, были затронуты вопросы ремонта и оснащения Глазовской межрайонной больницы, комплексной застройки в городском микрорайоне Левобережья, реконструкции системы очистных сооружений и организации водоснабжения в пос. Балезино, а также углубления русла реки Чепца. Кроме того, для привлечения в Глазов специалистов, занятых в реализации новых инвестиционных проектов, принято решение разработать механизм строительства и предоставления квартир в долгосрочную аренду АО ЧМЗ.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ»(Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации.

Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии.http://www.tvel.ru