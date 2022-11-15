В Минстрое России состоялась рабочая встреча Министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина и Главы Республики Тыва Владислава Ховалыга. Ключевыми темами для обсуждения стала реализация нацпроекта «Жилье и городская среда», а также завершение строительства незавершенных объектов и развитие строительного блока республики.

По данным Росстата на 1 октября 2022 года в Республике Тыва введено в эксплуатацию 123,3 тыс. кв. метров жилья, что превышает план на текущий год на 11%.

Важным вопросом для региона остается завершение строительства объекта «Спортивно-культурный центр в пгт. Каа-Хем Кызылского района». Глава Минстроя России Ирек Файзуллин подчеркнул, что для его включения в федеральный реестр объектов незавершенного строительства вся необходимая документация должна соответствовать установленным требованиям.

«По объектам, по которым остаются вопросы, необходимо продолжить работу и привести в соответствие документацию для их включения в реестр», - сказал он.

Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг отметил: «Мы обеспечиваем комплексную застройку нового микрорайона Преображенский в пгт. Каа-Хем с наружными инженерными сетям. Там уже возводится школа на 825 мест. Появятся условия для увеличения числа современных многоквартирных домов. В этой увязке, нам также важно приложить все усилия для завершения спортивно-культурного центра, расположенного неподалеку».

Для строительства объектов инженерной инфраструктуры в Республике Тыва реализуется четыре проекта с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК). Средства направлены на обеспечение наружными инженерными сетями объектов капитального строительства в рамках комплексной застройки микрорайона Спутник - 3, 4 кварталы, микрорайона «Монгун», микрорайона по ул. Полигонная и микрорайона Иркутский.