ЛОЭСК обеспечили порт Высоцкий дополнительной мощностью

Фактор производительности ГК "Москабельмет"
15 ноября 2022, 15:44
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: АО "ЛОЭСК"
Для этого построили 2 новые кабельные линии и распределительный пункт
Благодаря дополнительным электрическим мощностям введены в эксплуатацию новые причалы в составе перегрузочного комплекса порта. В рамках выполнения мероприятий по договору об осуществлении технологического присоединения объекта АО «ЛОЭСК» обеспечило объект ООО «Порт Высоцкий» дополнительными 5 МВт мощности по второй категории надежности.
Энергетики построили 2 кабельные линии 10 кВ и новый распределительный пункт 10 кВ на 16 ячеек.
Порт Высоцк расположен на острове Высоцкий в Финском заливе в 90 км от Санкт-Петербурга. Предприятие специализируется на перевалке российского энергетического угля на экспорт. Мощность морского терминала составляет не меньше 6 млн тонн навалочных грузов в год.
Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter