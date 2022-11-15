 
Модернизация

ЛОЭСК обеспечили порт Высоцкий дополнительной мощностью

ЛОЭСК обеспечили порт Высоцкий дополнительной мощностью

15 ноября 2022, 15:44
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "ЛОЭСК"

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Для этого построили 2 новые кабельные линии и распределительный пункт

Благодаря дополнительным электрическим мощностям введены в эксплуатацию новые причалы в составе перегрузочного комплекса порта. В рамках выполнения мероприятий по договору об осуществлении технологического присоединения объекта АО «ЛОЭСК» обеспечило объект ООО «Порт Высоцкий» дополнительными 5 МВт мощности по второй категории надежности.

Энергетики построили 2 кабельные линии 10 кВ и новый распределительный пункт 10 кВ на 16 ячеек.

Порт Высоцк расположен на острове Высоцкий в Финском заливе в 90 км от Санкт-Петербурга. Предприятие специализируется на перевалке российского энергетического угля на экспорт. Мощность морского терминала составляет не меньше 6 млн тонн навалочных грузов в год.

Источник: АО "ЛОЭСК"

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