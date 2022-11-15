На Ленинградской АЭС началось строительство первого из полутора сотен объектов на территории будущих энергоблоков №7 и 8 с реакторами ВВЭР-1200: объединенной насосной станции противопожарного водоснабжения и автоматического пожаротушения.

В период эксплуатации блоков насосная станция будет находиться в режиме ожидания. При необходимости ее насосы автоматически включатся за несколько секунд, чтобы ликвидировать или локализовать возгорание до прибытия пожарных. Время прибытия пожарных на территорию энергоблоков составляет до 10 минут, при этом запаса воды насосной станции хватит минимум на три часа.

Перед вводом в работу энергоблоков №7 и 8 насосная станция будет замкнута в кольцо с тремя насосными станциями энергоблоков №5 и 6. Благодаря этому появится возможность оперативной перекачки воды между блоками, а имеющихся запасов будет достаточно, чтобы справляться с пожарами и возгораниями уже в течение 12 часов.

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник УКС ЛАЭС-2 Евгений Милушкин:

«На этапе предварительных работ подрядчик выполнил инженерную подготовку территории, разместил строительный городок, проложил временные дороги. Сейчас ведутся работы по разработке грунта. После их завершения мы начнем бетонировать фундамент под здание насосной. Также рабочие займутся прокладкой противопожарных трубопроводов».

«Объединённая насосная станция пожаротушения является приоритетным и первостепенным объектом, так как она будет обеспечивать противопожарные мероприятия при строительстве всех объектов третьего и четвертого энергоблоков ЛАЭС-2», - поделился Константин Худяков, директор программы по объектам ЛАЭС АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».

Планируется, что строительные, монтажные и пусконаладочные работы по объединенной насосной станции завершат в конце 2023 года, к моменту начала основного этапа сооружения 7 и 8 энергоблоков.

Первые два блока ВВЭР-1200 были введены в промышленную эксплуатацию в Сосновом Бору в 2018 и 2021 годах. Проектный срок службы оставляет 50 лет с возможностью продления еще на 20 лет. Ещё два новых энергоблока №7 и №8 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2030 и 2032 годах соответственно. Они станут замещающими мощностями энергоблоков №3 и №4 РБМК-1000. Ежесуточная выработка каждого энергоблока ВВЭР-1200 составит около 28 миллионов киловатт-часов электроэнергии.