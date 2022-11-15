В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга к концу июля 2025 года построят поликлинику для детской городской больницы № 15. Она будет рассчитана на 700 посещений в смену, сообщает RosTender.info.

Земельный участок, на котором возведут объект, расположен в районе дома № 15А по улице XXII Партсъезда. Учреждение будет работать в две смены, численность сотрудников по штату составит 452 человека. Дневной стационар будет рассчитан на 22 места.

Управление капитального строительства Свердловской области объявило тендер на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной и рабочей документации с использованием технологий информационного моделирования. Также победителю предстоит возвести здание.

Прием заявок на участие в тендере открыт до 23 ноября, начальная цена контракта – 1,7 млрд рублей. Учреждение откроется по государственной программе «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области».