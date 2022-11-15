Генерация и импортозамещение: не только турбины.
15 ноября 2022, 14:45
Рубрика: Компании
Метки: СИБУР
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Источник: ОАО "СИБУР-Нефтехим"
Сотрудники «СИБУР-Нефтехима» успешно выступили на Международном чемпионате высокотехнологичных профессий Хайтек, который проходил в МВЦ «ЭКСПО-Екатеринбург» с 7 по 11 ноября.
В активе представителей дзержинского предприятия СИБУРа – две бронзовые медали:
Участницы от «СИБУР-Нефтехима» прошли отбор на Международный чемпионат высокотехнологичных профессий Хайтек, последовательно победив на соревнованиях по профессиональному мастерству в «СИБУР-Нефтехиме» и на отраслевом чемпионате «PetroChemSkills-2022».
Всего в Международном чемпионате Хайтек 2022 года представители предприятий СИБУРа из различных регионов России заняли 19 призовых мест во всех заявленных от компании 10 компетенциях.
В состязаниях приняли участие более 600 конкурсантов и 500 экспертов по 37 сквозным отраслевым компетенциям, разделённым на 4 блока: строительство и строительные технологии, производство и инженерные технологии, информационные и коммуникационные технологии, а также блок навыков будущего – Future Skills.
Организатором первенства, которое проходит с 2014 года, стало Агентство развития навыков и профессий при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ, Правительства Свердловской области, Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.
Яна АНТОНОВА, эксперт отдела планирования и контроля «СИБУР-Нефтехима»:
«Сметное дело – очень интересная, творческая профессия. Кроме инженерных строительных знаний, в ней требуется знание экономики, а также нормативно-правовой базы. Мне нравится развиваться по экспертному треку, совершенствоваться в выбранной профессии. В компании СИБУР, на предприятии в Дзержинске для этого созданы все условия. Рада успешному выступлению, благодарю за поддержку коллег и друзей».
Ксения КРЫГИНА, химик центральной заводской лаборатории «СИБУР-Нефтехима»:
«Я выбрала специальность химика, это моё призвание. Со школьной скамьи любила проводить исследования, выполнять лабораторные работы. Одна из ценностей компании СИБУР – становиться лучше каждый день. Это значит, каждый день узнавать что-то новое, хоть на шаг продвигаться вперёд. Считаю, что такие соревнования, как чемпионат высокотехнологичных профессий Хайтек важны для развития экономики страны».
Кроме Яны Антоновой и Ксении Крыгиной на Международном чемпионате высокотехнологичных профессий Хайтек «СИБУР-Нефтехим» представляли эксперты компетенции «Лабораторный химический анализ» химик Наталья Романько и ведущий инженер-химик Екатерина Петрушенко.
СИБУР ‒ крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России и одна из наиболее динамично развивающихся компаний глобальной нефтегазохимии с более чем 22 тысячами сотрудников. Уникальная вертикально-интегрированная бизнес-модель позволяет СИБУРу создавать высококонкурентную продукцию, которая используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в 90 странах по всему миру. СИБУР перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа и тем самым вносит вклад в снижение выбросов СО2 от их сжигания.
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