Хилинг-проект Green Flow построит в одной из самых экологически благоприятных локаций на юго-западе Москвы, в жилом районе «Скандинавия», термально-оздоровительный комплекс. Площадь объекта составит более четырех тысяч квадратных метров. Участок под строительство предоставлен ГК «А101» по договору аренды с последующим выкупом. В настоящее время идет разработка проектной документации. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний «А101».

«Мы первый амбассадор хилинг-концепции в индустрии отдыха в России. Наш отель на курорте «Роза Хутор» входит в ассоциацию Healing Hotels of the World и успех Green Flow Rosa Khutor позволяет нам с уверенность говорить о том, что мы умеем создавать и эффективно управлять объектами, отвечающими самым высоким международным требованиям. Инвестиции в Green Flow Скандинавия – двухэтажный термальный курорт одного дня, созданный по европейским стандартам, составят 600 млн рублей. Мы видим большие перспективы по окупаемости проекта. Отработанная бизнес-модель позволяет предлагать услуги премиального уровня по ценам, ориентированным на самую широкую аудиторию. Стоимость разового посещения Green Flow Скандинавия будет начинаться от 1800 рублей, что обеспечит постоянный высокий уровень спроса», - рассказал генеральный директор Green Flow Александр Тертычный.

В комплексе будут открыты хилинг-центр с авторскими оздоровительными программами, термальная SPA зона, 700 квадратных метров открытых и закрытых бассейнов с водой, минерализуемой по особой технологии, банный комплекс, тренажерный зал, залы для групповых занятий, а также гастробар со здоровым сбалансированным меню.

Сердцем комплекса станет единственный в России флоатинг бассейн площадью 180 квадратных метров, уникальное пространство для максимального расслабления всего организма. Погружаясь в воду, человек может почувствовать невесомость, как в космосе.

Фото: a101.ru