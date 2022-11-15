В Саранске к концу 2024 года построят автодорогу за 1,3 млрд

В Мордовии построят автодорогу по Строительной улице в Саранске, проектом также предусмотрен путепровод через железную дорогу и реку Инсар, сообщает RosTender.info.

Протяженность дороги составит один километр, основная расчетная скорость – 80 км/ч. Работы начнутся от улицы Победы до улицы Гожувской. Строительные работы начнутся в феврале 2023 года и завершатся в 2024 году, к концу осени.

Управление автомобильных дорог Мордовии определит подрядчика по итогам открытого конкурса, прием заявок на участие открыт до 30 ноября, итоги будут подведены 5 декабря. С победителем заключат контракт на 1,3 млрд рублей.