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В Саранске к концу 2024 года построят автодорогу за 1,3 млрд

В Саранске к концу 2024 года построят автодорогу за 1,3 млрд

15 ноября 2022, 15:00
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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В Мордовии построят автодорогу по Строительной улице в Саранске, проектом также предусмотрен путепровод через железную дорогу и реку Инсар, сообщает RosTender.info.

Протяженность дороги составит один километр, основная расчетная скорость – 80 км/ч. Работы начнутся от улицы Победы до улицы Гожувской. Строительные работы начнутся в феврале 2023 года и завершатся в 2024 году, к концу осени.

Управление автомобильных дорог Мордовии определит подрядчика по итогам открытого конкурса, прием заявок на участие открыт до 30 ноября, итоги будут подведены 5 декабря. С победителем заключат контракт на 1,3 млрд рублей.

 

Источник: Ростендер

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