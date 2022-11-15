«Россети Ленэнерго» обеспечили 3,7 МВт мощности Центральному научно-исследовательскому институту конструкционных материалов «Прометей» им. И.В. Горынина, входящему в состав национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Источник питания – подстанция 110 кВ «Мариенбург».

Электроснабжение осуществляется от трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ по линиям электропередачи 6 кВ. Проведённые работы позволят обеспечить повышение надежности энергоснабжения Центра исследований наноструктурных полимерных композиционных материалов, комплекса пропитки армирующих тканей, опытно-промышленного комплекса прессования и механической обработки полимерных композиционных материалов, здания энергоблока, а также административно-производственного комплекса.

Созданный в 1939 году ЦНИИ КМ «Прометей» - один из крупнейших многопрофильных материаловедческих центров страны, разработки которого направлены на развитие ключевых отраслей промышленности (судостроение, машиностроение, атомная энергетика, гидроэнергетика, металлургия, газодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленности, нанотехнологическая,​ ОПК). Предприятие является государственным научным центром РФ, ведущим материаловедческим центром по созданию материалов и технологий для кораблестроения, гражданского судостроения, объектов морской техники, головной материаловедческой организацией в области использования атомной энергии, а также головной организацией по конструкционным наноматериалам в составе национальной нанотехнологической сети.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку на присоединение к сетям ПАО «Россети Ленэнерго» можно не выходя из дома: на «Портале-ТП.рф», через​ Личный кабинет клиента​ на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».